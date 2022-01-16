Video Yaşam Bir çanta altını çalmıştı, Bursa’da yakalandı | Video
Bir çanta altını çalmıştı, Bursa’da yakalandı | Video

Bir çanta altını çalmıştı, Bursa’da yakalandı | Video

16.01.2022 | 11:00

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İstanbul, Sultangazi’deki girdiği bir kuyumcuya altın satmaya giden Kuyumcu Ümit Salihoğlu’nun sehpa üzerine bıraktığı altın dolu çanta çalındı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri hırsızı Bursa’da gözaltına aldı. Bulunan altınlar sahibine teslim edildi.

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Kuyumcu Ümit Salihoğlu, altın satmak için 10 Ocak 2022 günü saat 16.30 sıralarında, Sultançiftliği Mahallesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına girdi. Salihoğlu, içerisinde yaklaşık 500 bin liralık altın olan çantayı sehpanın üzerine bırakarak kuyumcu ile konuşmaya başladı. Bu sırada içeride olan bir kişi, çantayı sehpanın üzerinden alarak hızlı adımlarla kuyumcu dükkanından çıktı. Kuyumcuyla konuştuktan sonra sehpanın üzerindeki çantasını almak isteyen Salihoğlu, çantanın yerinde olmadığını gördü. Hemen kuyumcunun kamera görüntülerine bakıldı. Salihoğlu, kuyumcu ile konuşurken, bir kişinin çantayı alarak kaçtığı görüldü.

Ümit Salihoğlu'nun yaptığı şikayet üzerine Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Görüntüler üzerinde yapılan incelemede, çantayı emniyette 21 suç kaydı olan İsmail A'nın (19) çaldığı belirlendi. Ekipler, İsmail A'nın olayın ardından doğum yeri olan Bursa'ya kaçtığını tespit etti. Bursa'da düzenlenen operasyonla İsmail A. yakalanırken, çaldığı altınlar da ele geçti. Polis, olayla ilgili 19 suç kaydı olan Ali D. (23) adlı bir kişiyi de gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan İsmail A. tutuklanırken, Ali D. adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

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