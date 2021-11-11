Bir depoda ele geçirildi: Piyasa değeri 1 milyon liradan fazla | Video

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İstanbul’da bir depoya düzenlenen baskında piyasa değeri yaklaşık bir milyon 100 bin lira olan 12 binden fazla cinsel içerikli kaçak ve sahte macun ile hap ele geçirildi. Beş kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Eyüp Sultan İlçesi'ne bağlı İslam Bey Mahallesi'nde "Yasa Dışı Cinsel İçerikli Ürün" operasyonu düzenledi. A.A., Y.A., G.G., İ.D. ve T.İ. isimli beş şüpheli gözaltına alındı. Bir depoda yapılan aramalarda; piyasa değeri yaklaşık bir milyon 100 bin lira olan yedi bin 963 adet cinsel içerikli kaçak ve sahte macun, dört bin 75 adet cinsel içerikli kaçak ve sahte hap, 900 plastik tüp halinde sıvı, yedi adet 60 litrelik variller içerisinde toplamda 280 litre cinsel içerikli sahte ve kaçak macun ve cinsel içerikli sahte ve kaçak hap imalatında kullanılan makineler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan ötürü yasal işlem yapıldı.