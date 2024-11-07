Video Yaşam Bir gecede sonbahardan kışa geçen Zigana Türkiye'nin en soğuk 2.noktası oldu | Video
Bir gecede sonbahardan kışa geçen Zigana Türkiye'nin en soğuk 2.noktası oldu | Video

Bir gecede sonbahardan kışa geçen Zigana Türkiye'nin en soğuk 2.noktası oldu | Video

07.11.2024 | 10:45

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi bir gecede sonbahardan kışa geçerken, ölçülen verilere göre Türkiye'nin en soğuk ikinci noktası oldu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı en düşük sıcaklık tablosuna göre Gümüşhane genelinde hava sıcaklıkları rekor seviyede düştü.
Yüksek kesimlerde gerçekleşen kar yağışının ardından hava sıcaklıkları il genelinde düşerken 2 bin 50 metre rakımdaki Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezinin bulunduğu alan eksi 13,1 derece ile Erzurum Palandöken'den sonra en düşük sıcaklığın kaydedildiği nokta oldu. Bir gece önceye göre hava sıcaklığının 10 dereceye yakın düşmesi nedeniyle çok sayıda çeşme ve su kaynağı da buz tutarken, Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi işletmecisi Abdullah Eroğlu, yakın zamanda sonbaharı yaşarken sert bir geçişle kışın geldiğini söyleyerek, ölçülen soğuğu iliklerine kadar hissettiklerini söyledi.

"İLİKLERİNİZE KADAR HİSSEDEBİLECEĞİNİZ BİR SOĞUK VARDI"
Sıcaklık ölçümünün gerçekleştiği Salı günü sabah saatlerinde kar yağışının gün boyu sürdüğünü ve gece de sıcaklıkların ani bir şekilde düştüğünü söyleyen işletmeci Abdullah Eroğlu, "Dün gün boyu bir kar yağışı vardı dolayısıyla da gece iyi bir ayaz yaşadık. Meteorolojinin verilerine göre de Türkiye'nin en soğuk ikinci noktası seçilmişiz. Daha geçen hafta sonbaharı yaşarken sert bir geçiş yaptık. İliklerinize kadar hissedebileceğiniz bir soğuk vardı. Artık Zigana'ya kış geldi, bundan sonra yağacak karın zeminin oluşmasında faydası olacak, en kısa sürede de kış sezonumuzu açmayı hedefliyoruz" dedi.

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