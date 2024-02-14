Video Yaşam Bir grup gencin tekme tokat kavgası kamerada | Video
Bir grup gencin tekme tokat kavgası kamerada | Video

Bir grup gencin tekme tokat kavgası kamerada | Video

14.02.2024 | 11:23

Arnavutköy'de bir grup gencin henüz bilinmeyen bir nedenle tekme ve tokatlarla birbirine saldırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Olay, gece saatlerinde Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde gerçekleşti. Bir grup genç henüz bilinmeyen bir nedenle önce tartışıp daha sonra kavga etmeye başladı. Birbirine acımasızca tekme ve tokatla saldıran gençler, başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kavga, çevredeki diğer vatandaşların araya girmesiyle ayrıldı.

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