Bir haftada 40 kilo uyuşturucu ele geçirdiler! 123 zehir taciri tutuklandı

İstanbul’da son bir haftada düzenlenen seri uyuşturucu operasyonlarında 40 kilo 833 gram uyuşturucu madde ve 16 bin 455 uyuşturucu hap ele geçirildi. 123 uyuşturucu madde satıcısı tutuklandı. Operasyonlar polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; son bir haftada düzenledikleri seri operasyonlarda 10 farklı türde uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonlarda 40 kilo 833 gram uyuşturucu madde, 16 bin 455 uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 65 bin 725 lira ile 400 dolar nakit paraya el konuldu. Operasyonlar polis kameralarına yansıdı. 123 uyuşturucu madde satıcısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.