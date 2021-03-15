Bir telefonla 500 bin lira dolandırıcılara verdi

Ankara'da kendilerini polis olarak tanıtıp, adının FETÖ terör örgütüne karıştığını ileri sürerek yaşlı çiftin yaklaşık 500 bin lirasını dolandırdılar. Ankara polisi titiz çalışmasında iki zanlı paralar ve ziynet eşyasıyla yakalandı.

Ankara'da emekli memur olan yaşlı çifti gözlerine kestiren U.K. ve M.G. iletişim bilgilerine ulaştığı yaşlı çifti arayıp kendilerini Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli komiser olarak tanıttılar.U.K. ve M.G yaşlı karı koca ve çocuklarının adının terör örgütü FETÖ'ye karıştığını

banka hesaplarında bulanan paraları incelemeye alacakları ve daha sonra da kendilerine iade edileceğini aktardı.

BANKADAKİ TÜM PARALARINI ÇEKTİRDİLER

Tuzağa düştüğünü anlamayan karı koca banka hesabında bulunan parayı çekip eve geldi. Şanlıurfan gelen U.K. ve M.G. yaşlı çiftin Yenimahalle'deki evine gitti. Karı koca piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan ziynet eşyalarıyla beraber 190 bin lira nakit para ile 600 dolarını kendilerini komiser olarak tanıtan dolandırıcılara teslim etti.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde zanlıların şehir polis kamerasından, araçla kaçmaya çalıştıklarını tespit etti. Polis ekipleri, M.G. ve U.K.'yi Gölbaşı'nda yakaladı. Zanlıların kaçmaya çalıştıkları araçta yapılan aramada çalınan paralar ve değerli eşyalar bulundu. Zanlıların üzerinde yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen U.K. ve M.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.