Birbirine yaslanan bloklar devrilmekten kurtuldu | Video
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman’da birbirine yaslanan 3 blok yıkılmaktan kurtuldu.
BLOKLAR BİRBİRİNE YASLANDI
Alt katı çöküp yan yatan bir blok, diğer bloka yaslanarak onu da yan yatırdı. Her iki blokun devrilmesini ise ayakta kalan son blok engelledi. İlginç bir görüntünün oluştuğu bloklarda şans eseri ölen olmadığı öğrenilirken binaların birbirine yaslanarak ayakta durması ise dron ile havadan görüntülendi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:57
02:23
Birbirine yaslanan bloklar devrilmekten kurtuldu | Video 04.03.2023 | 14:28
00:42
Minik Zehranur, Başkan Özlü’ye video mesaj ile ulaştı 04.03.2023 | 14:29
06:19
00:19
01:08
Sultangazi'de polisten kaçarken taksiye çarptı: 1 çocuk yaralandı | Video 04.03.2023 | 12:22
00:35
00:34
Sinop’ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video 04.03.2023 | 12:09
07:09
Gözü dönen komşu köpek kulübesini ateşe verdi, o anlar kamerada | Video 04.03.2023 | 11:50
01:23
03:18
Alabora operasyonunda 24 tutuklama | Video 04.03.2023 | 11:45
01:17
İş insanından tehditle 2 milyon lira isteyen şüpheliler yakalandı | Video 04.03.2023 | 11:01
01:53
01:50
İlaç yerine su enjekte ettiler! Suçüstü yakalandılar… | Video 04.03.2023 | 10:19
02:13
01:26
03:14
02:36
01:14
10:01
Son dakika | Başkan Erdoğan: 6 Şubat depremleri milat olacak | Video 03.03.2023 | 21:54