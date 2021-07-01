Video Yaşam Biri camdan fırlayan iki kişinin yaralandığı kazada jandarmanın alkollü sürücüyle imtihanı | Video

Biri camdan fırlayan iki kişinin yaralandığı kazada jandarmanın alkollü sürücüyle imtihanı | Video

Biri camdan fırlayan iki kişinin yaralandığı kazada jandarmanın alkollü sürücüyle imtihanı | Video
01.07.2021 | 14:51

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Antalya'da otomobilin adeta parçalandığı kazada yaralanan ve alkollü olduğu gözlenen otomobil sürücüsü, Jandarma Trafik ekibinin alkolmetreyi üflemesi konusundaki çabasını boşa çıkardı. Jandarma Trafik ekibinin çabalarına rağmen alkolmetreyi doğru şekilde üflemeyen otomobil sürücüsü, "Ben yaralıyım. Bu kadar üfleyebiliyorum” dedi. Ayağının kırık olduğunu söyleyen sürücü, sedyeye de yürüyerek gitti.

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Kaza, Manavgat ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sorgun Boğaz yolunda Boğaz otel istikametinden Titreyengöl istikametine seyir halindeki Mehmet Yalçın'ın kullandığı 07 JR 198 plakalı Tofaş marka otomobil, karşı şeride geçerek Titreyengöl istikametinden gelen Emrah Çakır'ın kullandığı ve otellerden havalimanına turist transferine gitmekte olan 07 SE 699 plakalı tur otobüsüne çarptı. Çarpmanın ardından adeta parçalanıp hurdaya dönen ve yola savrulan otomobilde yolcu olarak bulunan Erkan Gözcü aracın camından dışarı fırlarken, araçta sıkışan sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralanan Erkan Gözcü, 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, ikinci ambulansın beklenmesi sırasında ayağından yaralı olduğunu söyleyen araç sürücüsü ile Jandarma Trafik ekibi arasında alkolmetre üfleme konusunda tartışma yaşandı.

ÜFLEMEMEK İÇİN HER YOLU DENEDİ
Aracı kullanan Mehmet Yalçın, trafik ekibinin alkolmetreyi üflemesi konusundaki ısrarını boşa çıkardı. Yaklaşık 15 dakika boyunca çaba gösteren trafik ekibi başarılı olamazken, araç sürücüsü sürekli ayağında platin olduğunu bu yüzden üfleyemediğini söyledi. Ambulansın gelmesinin ardından yaralı hastaneye kaldırılırken, ayağının kırık olduğunu söyleyen sürücünün yürüyerek sedyeye oturması dikkat çekti. Araç sürücüsünün hastanede kandan yapılan alkol ölçümünde 2.05 promil alkollü olduğu belirlendi.

Olayı gören bir başka tur şoförü, otomobilin zigzag çizerek yoluna devam ettiğini, kendisinin son anda kurtardığını, arkadan gelen otobüse çarptığını söyledi.

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