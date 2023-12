Biri eşi, diğeri kızıyla yüzleşti... Kızı evli komşusuyla kaçan anne ikinci kez yıkıldı | Video 25.12.2023 | 16:09 Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evli ve 2 çocuk babası komşusu M.K. ile kayıplara karışan 18 yaşındaki M.Ö.S., annesiyle iletişime geçti. Kızından, "Beni görmek istiyorsun ya, o Büşra'ya söyleyeceksin bize dediği gibi anlaşmalı boşanma davası açacak. O boşanıyor, ben evleniyorum, anında İzmit'teyim" cevabını alan anne Emine Soylu neye uğradığını şaşırdı. M.K. ise kendisi hakkında asılsız iddialarda bulunduğu gerekçesiyle eşinden şikayetçi olduğunu ifade etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çukurbağ Mahallesi'ndeki apartmanda 2 kızıyla birlikte yaşamını sürdüren Emine Soylu'nun ve üst kat komşusu 2 çocuk annesi Büşra K.'nin hayatları 5 Aralık'ta adeta kabusa döndü. Üniversite sınavına hazırlanan 18 yaşındaki M.Ö., Büşra K.'nin eşi M.K. ile kayıplara karıştı. M.K.'nin "Kızın benim yanımda. Onu da aldım, gidiyorum" demesiyle dünyası başına yıkılan Soylu, vakit kaybetmeden polis merkezine giderek şikayetçi oldu ancak kızı reşit olduğu için netice alamadı. Aynı gün M.K., eşi Büşra K.'ye de "Ben yola çıktım, gidiyorum. Haberin olsun" şeklinde mesaj attı. M.Ö.'nün eve dönmesi ve eğitimine devam etmesi için yardım bekleyen anne, günlerdir gözyaşı döküyor.M.Ö.S.: "Beni bu şekilde edemeyeceğinin ne zaman farkına varacaksın?"Emine Soylu, kızı M.Ö.S. (18) ile telefonla iletişime geçerek, gözyaşlarıyla "Neredesin" diye sordu. "Annem, özledim seni. Gel annem bana" diyen Soylu'ya kızı M.Ö.S., "Şu an işim var, konuşamam" dedi. Bunun üzerine Soylu, "Anneni artık sevmiyor musun" dedi. M.Ö. ise, "Anne seni seviyorum. Seninle konuşmak istiyorum ama sen beni ikna etmeye çalışıyorsun ve benim konuşasım gelmiyor. Beni bu şekilde edemeyeceğinin ne zaman farkına varacaksın" diye konuştu.Kızından hesap soran Soylu, "Annem öldüreceğim kendimi. Sen, benim için ne kadar değerli olduğunu biliyorsun değil mi? Ben dediğimi yaparım" dediği sırada M.Ö.S., "Anne beni destekle" şeklinde konuştu. Bunun üzerine Soylu, "Annem evli, 2 çocuklu bir adamı nasıl desteklerim kızım? 2 çocuğu var. Bugün ona yapan, yarın sana yapacak" ifadelerini kullandı."O boşanıyor, ben evleniyorum, anında İzmit'teyim"M.K. ile birlikte yaşamak istediğini kaydeden M.Ö.S., yakında İzmit'e geleceğini fakat M.K.'nin başına bir şey gelirse yüzünü bir daha ailesine göstermeyeceğini ifade etti. Geri dönmek için annesine şart koşan M.Ö.S., "Beni görmek istiyorsun ya, o Büşra'ya söylüyorsun bize dediği gibi anlaşmalı boşanma davası açacak. O boşanıyor, ben evleniyorum, anında İzmit'teyim" dedi. Bunun üzerine sinirlenen anne Soylu kızına, "Büşra 2 çocuğuyla ortada kaldı, aynı şey sana yapılsa Büşra gibi 2 çocukla ortada kalsan hoşuna gider mi kızım" diye sordu.Cevap vermekte zorlanan M.Ö.S., "Büşra bize 'anlaşmalı boşanalım' diyor. Sonra sen onunla konuşuyorsun, 'boşanmayacaksın' diyorsun. Ben salak değilim. Madem beni görmek istiyorsun Büşra ile ikisi boşanacak, hemen geleceğim" şeklinde konuştu. Büşra ile M.K.'nin boşanmasına izin vermeyeceğini ifade eden Soylu, kızından "Vermiyorsan ben de boşandıktan sonra geliyorum, karar senin" şeklinde karşılık aldı.M.K.: "Senin hakkında şikayetçi oldum"Büşra K. ise eşi M.K. ile konuştu. M.K. eşine, "Seninle uğraşmayacaktım fakat senin hakkında şikayetçi oldum. Benim hakkımda yalan yanlış asılsız suçlamalarda bulundun, uyuşturucu kullanıyor, hürriyetimden alıkoyuyor gibi iddialarda bulundun" dedi. Büşra K. ise, "Bana kendin uyuşturucu kullandığını söylemiştin" şeklinde cevap verdi.Bunun üzerine M.K., "Asılsız yalanlarla, suçlamalarla, sapıklıkla suçladınız. Televizyon programlarında savcıya 'hepsinin kanıtlanmasını istiyorum' dedim. Savcı da 'senin en büyük kanıtın medyaya yansımış, medyadan onun kayıtlarını al getir' dedi. Çıkarttım getirttirdim. Artık hukuk yönüne bıraktım bu işi. Çok fena uğraşacağız birbirimizle" ifadelerini kullandı.Büşra K.: "Hiç mi vicdanı sızlamadı"Telefonu alan M.S.Ö. bu kez Büşra K. ile konuştu. "Silahla tehdit edildiğini, çocuklarına bir şey yapılmasından korktuğunu söylediğin halde neden ailemle iş birliği yapıyorsun" diye soran M.S.Ö.'ye ise Büşra K., "Siz onu bunu geçin evliydik biz iki çocuk var ortada hiç mi vicdanı sızlamadı. Beni aldatıyor" şeklinde karşılık verdi. M.S.Ö. ise, "Bu belden altına giriyor konumuz bu değil, neden ikili oynuyorsun" ifadelerini kullandı.Emine Soylu: "Ben evladımın peşindeyim"Televizyon programına çıktığı için M.K.'nin kendisini tehdit ettiğini söyleyen Emine Soylu, "Bana 'Kızın benim yanımda. Sen böyle yaptıkça onu almayacaksın' dedi. Yanlış hatırlamıyorsam 'dini nikahı da kıydım' dedi. 'Artık onu göremeyeceksin' dedi. Böyle tehdit etti. Sonra Büşra'nın abisini aradı, aynı şekilde onu tehdit etti. Dava açıyormuş. Hem Kocaeli'de hem de İstanbul'da avukatları varmış. Bir karısına bakmadı ama çok zengin. Bana dava açabilir ben evladımın peşindeyim. Normal bir insan olsa diyelim ki benim kızımın gönlü kaydı. Sen iki çocuk sahibi bir adamsın. Senin, 'Kızım sen ne yapıyorsun? Ben senin abinim. Sen benim kardeşimsin, kendine gel' demen lazımdı. Bana da, 'Emine abla bak kızın böyle diyor. Dikkat et' demesi gerekir. Böyle alttan alttan kızımı işlerse bana göre kanı bozuktur. 2 aylık çocuğun var senin. Eşin daha yeni doğum yaptı. Biri 2 yaşında, biri 2 aylık çocuğun var. Sende hiç mi evlat sevgisi yok? Sen bunları bırakıp gidiyorsun, sübyan çocuğu alıp gidiyorsun, kardeşim dediğin insanı alıp gidiyorsun. Hangi vicdana, hangi ahlaka sığar bu" dedi."Kendimi öldüreceğim diyorum, ben çocuğumu ona yedirtmem"Kızını tanıyamadığını söyleyen Emine Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Hipnoz olmuş gibi. 'Anne beni akli dengemle suçluyorsun' diyor. 'Kızım ben seni akli dengenle suçlamıyorum, yaptığın hareketin yanlış olduğunu görmüyorsun' diyorum. 'Evli, 2 çocuklu, abi dediğin bir insanla olur mu' diyorum, 'hayat bu' diyor bana. Böyle bir mantık var mı? Ben canımı ortaya koydum, kabul etmem. Yıkılan yuvanın üzerine yuva kurdurtmam. 3 yıl evli kaldı 8 ay çalışmadı bu adam. Karısı işe giderdi, kendi bilgisayarda oyun oynardı. Böyle bir insana kendimi yedirtmem. Bak kendimi öldüreceğim diyorum, ben çocuğumu ona yedirtmem. Aile diyoruz ya, bizim aile kavramımız bu mu ya, 2 çocuklu bir adam 18 yaşında sübyanı alması aile kavramımız mı?"Büşra K.: "2 çocuğunu düşünmediyse seni hiç düşünmez"İki çocuğuyla zorlu bir süreçten geçen Büşra K. ise, "Genç kıza sesleniyorum. Aynılarını sana da yapacak. Sana da her şeyi yapacağını söyleyecek, sözler verecek. İş ciddiye bindikten sonra gerçek yüzünü çıkaracak. Ben Ö. için şu zamanda boşanmak istemiyorum. Ö. lütfen geri gel. 2 çocuğunu ortada bırakan bir insanın vicdanı yoktur. 2 çocuğunu düşünmediyse seni hiç düşünmez" diye konuştu.