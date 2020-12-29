Biri kasiyeri oyaladı, diğeri kasadaki telefonları çaldı | Video

Mersin’de bir iş yerine giren iki şüpheliden biri kasiyeri alışveriş bahanesi ile oyalarken, diğer şüpheli kasada duran cep telefonlarını çaldı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, 14 Aralık'ta merkez Toroslar ilçesinde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Tozkoparan Mahallesi'ndeki bir iş yerinde iki cep telefonu çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İş yerine ait güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, F.Ç.'nin telefonları çaldığını arkadaşının ise kasiyeri oyaladığını belirledi. Ekipler F.Ç.'yi gözaltına alırken diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. F.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.