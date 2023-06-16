Biri motosiklet üzerinde yatarak yolculuk yaptı, diğeri ters şeritte! Trafikte tehlikeli yolculuklar kamerada | Video 16.06.2023 | 14:53 Karabük’te trafiği tehlikeye düşüren otomobil ve motosiklet sürücüsü ile iş makinesi operatörü cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Karabük - Bartın kara yolu Kirkille mevkiinde karşı yönden gelen araçlara aldırış etmeden ters yönde giden otomobilin sürücüsü tehlike oluşturdu.Karabük - Ankara kara yolu Burunsuz köyü mevkiinde ayakları havada bir şekilde yüzüstü yatarak motosikleti kullanan kasksız sürücü görenleri hayrete düşürdü.Karabük - Zonguldak kara yolu Fatih Mahallesi mevkiinde ise bir otomobilin iş makinesinin kepçesine oturan kişinin ayakları ile arka tamponundan itilerek gittiği görüldü. Hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye atan sürücüler ve operatör cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.