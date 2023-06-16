Biri motosiklet üzerinde yatarak yolculuk yaptı, diğeri ters şeritte! Trafikte tehlikeli yolculuklar kamerada | Video
Karabük’te trafiği tehlikeye düşüren otomobil ve motosiklet sürücüsü ile iş makinesi operatörü cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Karabük - Ankara kara yolu Burunsuz köyü mevkiinde ayakları havada bir şekilde yüzüstü yatarak motosikleti kullanan kasksız sürücü görenleri hayrete düşürdü.
Karabük - Zonguldak kara yolu Fatih Mahallesi mevkiinde ise bir otomobilin iş makinesinin kepçesine oturan kişinin ayakları ile arka tamponundan itilerek gittiği görüldü. Hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye atan sürücüler ve operatör cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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