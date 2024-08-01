Biri oyaladı, biri gözetledi, diğeri çaldı: O anlar kameraya yansıdı | Video 01.08.2024 | 09:56 İstanbul Esenyurt’ta telefoncuya giren kadın işyeri çalışanını oyaladığı sırada arkadaşı ise vitrinde duran 10 bin TL değerindeki hoparlörü çalarak kayıplara karıştı. Bebek arabalı bir adamında dışarıda etrafı kolaçan ettiği hırsızlık anları ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü İstanbul Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde yürüyen 3 kişiden biri telefoncunun camından bakarak gözüne bir hoparlör kestirdi. Arkadan gelen bebek arabalı bir adam ile kadının da gelmesiyle şahıslar hoparlörü çalmak için plan yaptı. Kadın dükkana girerek çalışanı oyalamaya başlarken, ardından giren adam saniyeler içerisinde 10 bin TL değerindeki hoparlörü çalarak işyerinden çıktı. Kapı önünde bebek arabasıyla etrafı kolaçan eden adam da kadının çıkmasıyla beraber olay yerinden uzaklaşırken, yaşanan o hırsızlık anları işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Yaşanan hırsızlığı anlatan işyeri çalışanı Adem Eryılmaz, "Bir hanımefendi gelerek bir şeyler sordu. Kadının abuk sabuk hareketleri vardı, beni oyalamaya çalıştı. Diğer adamın girdiği sırada ise kadın önüme geçerek görüşümü engelledi. Ben adamı fark ettim ama arkasına sakladığı hoparlörü görmedim. Yaklaşık 10 bin TL değerinde ses sistemini çalmışlar. Bunlar şebeke zaten. Önce bir adam geliyor, içeriyi kontrol ediyor. Bebek arabalı bir adam dışarıda etrafı kolaçan ediyor, kadın içeri girip beni oyalıyor, diğer adam ise o sırada ürünü çalıyor" dedi.