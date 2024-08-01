Biri oyaladı, biri gözetledi, diğeri çaldı: O anlar kameraya yansıdı | Video
İstanbul Esenyurt’ta telefoncuya giren kadın işyeri çalışanını oyaladığı sırada arkadaşı ise vitrinde duran 10 bin TL değerindeki hoparlörü çalarak kayıplara karıştı. Bebek arabalı bir adamında dışarıda etrafı kolaçan ettiği hırsızlık anları ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Yaşanan hırsızlığı anlatan işyeri çalışanı Adem Eryılmaz, "Bir hanımefendi gelerek bir şeyler sordu. Kadının abuk sabuk hareketleri vardı, beni oyalamaya çalıştı. Diğer adamın girdiği sırada ise kadın önüme geçerek görüşümü engelledi. Ben adamı fark ettim ama arkasına sakladığı hoparlörü görmedim. Yaklaşık 10 bin TL değerinde ses sistemini çalmışlar. Bunlar şebeke zaten. Önce bir adam geliyor, içeriyi kontrol ediyor. Bebek arabalı bir adam dışarıda etrafı kolaçan ediyor, kadın içeri girip beni oyalıyor, diğer adam ise o sırada ürünü çalıyor" dedi.
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