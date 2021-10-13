Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:05
Bisiklet gelin arabası oldu, konvoya bisikletleriyle eşlik ettiler 13.10.2021 | 13:50
01:20
Kocaeli Emniyeti 107 kg eroin ele geçirdi | Video 13.10.2021 | 14:03
05:03
İstanbul’da taksicilere ceza yağdı 13.10.2021 | 13:49
02:17
Esenler'de çocuklarını camdan atarak kurtaran kadının kardeşi konuştu 13.10.2021 | 13:51
05:07
AVM önünde taksicilere "turist" tepkisi | Video 13.10.2021 | 13:35
05:02
03:41
Esenler'de can pazarının görüntüsü ortaya çıktı | Video 13.10.2021 | 13:35
00:26
TIR'a çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı! Kaza anı kamerada | Video 13.10.2021 | 13:36
04:48
02:16
Yangına müdahale eden itfaiye erleri ölümden döndü! O anlar kamerada | Video 13.10.2021 | 12:44
02:14
01:38
İstanbul’da 1 buçuk ton fındık hırsızlığı kamerada | Video 13.10.2021 | 12:44
00:13
00:15
Şanlıurfa'da doktora saldırmaya çalışan hasta yakını kamerada 13.10.2021 | 12:12
01:38
Büyükçekmece'de 1 buçuk ton fındık çaldılar! 13.10.2021 | 12:05
01:08
Siirt'te sahte polislere operasyon: 3 gözaltı 13.10.2021 | 12:10
00:49
Köpek saldırısında keçileri öldü, belediye 5 tane hediye etti 13.10.2021 | 11:45
03:51
Gözü gibi baktığı boğa 4'üncü kez şampiyon oldu 13.10.2021 | 11:32
02:30
Antalya'da Rus ve İngilizlerin tekme tokat 'Kız arkadaş' kavgası kamerada 13.10.2021 | 11:41
İzmir'in Tire ilçesinde evlenme kararı alan bisiklet tutkunu çift, nikah salonuna otomobil yerine bisikletle gitti. Arkadaşları da genç çifte bisikletleriyle eşlik edince ortaya birbirinden renkli görüntüler çıktı.
Tire'de yaşayan bisiklet tutkunu Çiğdem Kavasoğlu ile Erdem Can, evlenmeye karar verdi. En özel günlerini unutulmaz kılmayı planlayan çift, nikah salonuna otomobil yerine bisikletle gitti. Genç çifte arkadaşları da bisikletleriyle eşlik edince ortaya renkli görüntüler çıktı. Tandem bisikletle yola çıkan genç çift onlarca bisikletli arkadaşıyla birlikte nikah salonuna kadar pedal çevirdi. Bisikletli gelin konvoyunu görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Genç çift, yaptıkları açıklamada; "Bugüne kadar bisikletle sportif faaliyetler ve kültürel etkinlikler başta olmak üzere bir çok farklı etkinlikler yaptık. Bisikletin insan yaşamındaki yerini vurgulamak adına çok sayıda etkinlik düzenledik. Düğün konvoyu da neden bisikletle yapılmasın dedik. Bisikletli düğün konvoyunun araçlarla yapılandan çok daha şık olacağını düşündük. Konvoyumuz çok güzel oldu. Katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.