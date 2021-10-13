Video Yaşam Bisiklet gelin arabası oldu, konvoya bisikletleriyle eşlik ettiler
Bisiklet gelin arabası oldu, konvoya bisikletleriyle eşlik ettiler

Bisiklet gelin arabası oldu, konvoya bisikletleriyle eşlik ettiler

13.10.2021 | 13:50

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bisiklet gelin arabası oldu, konvoya bisikletleriyle eşlik ettiler 03:05
Bisiklet gelin arabası oldu, konvoya bisikletleriyle eşlik ettiler 13.10.2021 | 13:50
Kocaeli Emniyeti 107 kg eroin ele geçirdi | Video 01:20
Kocaeli Emniyeti 107 kg eroin ele geçirdi | Video 13.10.2021 | 14:03
İstanbul’da taksicilere ceza yağdı 05:03
İstanbul’da taksicilere ceza yağdı 13.10.2021 | 13:49
Esenler’de çocuklarını camdan atarak kurtaran kadının kardeşi konuştu 02:17
Esenler'de çocuklarını camdan atarak kurtaran kadının kardeşi konuştu 13.10.2021 | 13:51
AVM önünde taksicilere turist tepkisi | Video 05:07
AVM önünde taksicilere "turist" tepkisi | Video 13.10.2021 | 13:35
Sultangazi’de dehşet anları! 4 kişi bina önünde silahlı saldırıya uğradı | Video 05:02
Sultangazi'de dehşet anları! 4 kişi bina önünde silahlı saldırıya uğradı | Video 13.10.2021 | 13:35
Esenler’de can pazarının görüntüsü ortaya çıktı | Video 03:41
Esenler'de can pazarının görüntüsü ortaya çıktı | Video 13.10.2021 | 13:35
TIR’a çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı! Kaza anı kamerada | Video 00:26
TIR'a çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı! Kaza anı kamerada | Video 13.10.2021 | 13:36
Yeşil reçete şebekesine operasyonda 26 gözaltı: Aralarında doktorlar da var | Video 04:48
Yeşil reçete şebekesine operasyonda 26 gözaltı: Aralarında doktorlar da var | Video 13.10.2021 | 12:44
Yangına müdahale eden itfaiye erleri ölümden döndü! O anlar kamerada | Video 02:16
Yangına müdahale eden itfaiye erleri ölümden döndü! O anlar kamerada | Video 13.10.2021 | 12:44
Türkiye’nin en büyük blok ormanlarını barındıran Karabük’te sonbahar güzelliği | Video 02:14
Türkiye’nin en büyük blok ormanlarını barındıran Karabük’te sonbahar güzelliği | Video 13.10.2021 | 12:44
İstanbul’da 1 buçuk ton fındık hırsızlığı kamerada | Video 01:38
İstanbul’da 1 buçuk ton fındık hırsızlığı kamerada | Video 13.10.2021 | 12:44
İstanbul’da otel çalışanını darp eden ABD’li turistin yeni görüntüleri ortaya çıktı 00:13
İstanbul'da otel çalışanını darp eden ABD'li turistin yeni görüntüleri ortaya çıktı 13.10.2021 | 12:14
Şanlıurfa’da doktora saldırmaya çalışan hasta yakını kamerada 00:15
Şanlıurfa'da doktora saldırmaya çalışan hasta yakını kamerada 13.10.2021 | 12:12
Büyükçekmece’de 1 buçuk ton fındık çaldılar! 01:38
Büyükçekmece'de 1 buçuk ton fındık çaldılar! 13.10.2021 | 12:05
Siirt’te sahte polislere operasyon: 3 gözaltı 01:08
Siirt'te sahte polislere operasyon: 3 gözaltı 13.10.2021 | 12:10
Köpek saldırısında keçileri öldü, belediye 5 tane hediye etti 00:49
Köpek saldırısında keçileri öldü, belediye 5 tane hediye etti 13.10.2021 | 11:45
Gözü gibi baktığı boğa 4’üncü kez şampiyon oldu 03:51
Gözü gibi baktığı boğa 4'üncü kez şampiyon oldu 13.10.2021 | 11:32
Antalya’da Rus ve İngilizlerin tekme tokat ’Kız arkadaş’ kavgası kamerada 02:30
Antalya'da Rus ve İngilizlerin tekme tokat 'Kız arkadaş' kavgası kamerada 13.10.2021 | 11:41
Bursa’da yangına müdahale eden itfaiye ’Türk Bayrağı’nı alevlerin arasından alıp, karşı binaya astı 01:40
Bursa'da yangına müdahale eden itfaiye 'Türk Bayrağı'nı alevlerin arasından alıp, karşı binaya astı 13.10.2021 | 09:23

İzmir'in Tire ilçesinde evlenme kararı alan bisiklet tutkunu çift, nikah salonuna otomobil yerine bisikletle gitti. Arkadaşları da genç çifte bisikletleriyle eşlik edince ortaya birbirinden renkli görüntüler çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Tire'de yaşayan bisiklet tutkunu Çiğdem Kavasoğlu ile Erdem Can, evlenmeye karar verdi. En özel günlerini unutulmaz kılmayı planlayan çift, nikah salonuna otomobil yerine bisikletle gitti. Genç çifte arkadaşları da bisikletleriyle eşlik edince ortaya renkli görüntüler çıktı. Tandem bisikletle yola çıkan genç çift onlarca bisikletli arkadaşıyla birlikte nikah salonuna kadar pedal çevirdi. Bisikletli gelin konvoyunu görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Genç çift, yaptıkları açıklamada; "Bugüne kadar bisikletle sportif faaliyetler ve kültürel etkinlikler başta olmak üzere bir çok farklı etkinlikler yaptık. Bisikletin insan yaşamındaki yerini vurgulamak adına çok sayıda etkinlik düzenledik. Düğün konvoyu da neden bisikletle yapılmasın dedik. Bisikletli düğün konvoyunun araçlarla yapılandan çok daha şık olacağını düşündük. Konvoyumuz çok güzel oldu. Katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA