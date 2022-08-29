Bisiklet hırsızlarını bu görüntüden yakaladılar | Video

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir siteden iki bisiklet çalan iki kişiyi yakaladı. Hırsızlar tutuklandı.

İstanbul'un Küçükçekmece İlçesi'ne bağlı Atakent Mahallesi'nde bulunan bir siteden iki bisiklet çalındı. Güvenlik kamera görüntülerini detaylı bir şekilde incelemeye alan Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir minibüsün sitenin kapalı otoparkına girdiğini, kimlikleri saptanan M.M. ile K.B. isimli iki kişinin iki bisikleti sürerek çaldıklarını ve olay yerinden ayrıldıklarını tespit etti. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; iki suç ortağını İstasyon Mahallesi'nde gözaltına aldı. "Bisiklet ve Elektrikli Bisiklet Hırsızlığı" suçundan adliyeye sevk edilen iki suç ortağı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.