Video Yaşam Bisiklet hırsızlarını bu görüntüden yakaladılar | Video
Bisiklet hırsızlarını bu görüntüden yakaladılar | Video

Bisiklet hırsızlarını bu görüntüden yakaladılar | Video

29.08.2022 | 14:24

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Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir siteden iki bisiklet çalan iki kişiyi yakaladı. Hırsızlar tutuklandı.

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İstanbul'un Küçükçekmece İlçesi'ne bağlı Atakent Mahallesi'nde bulunan bir siteden iki bisiklet çalındı. Güvenlik kamera görüntülerini detaylı bir şekilde incelemeye alan Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir minibüsün sitenin kapalı otoparkına girdiğini, kimlikleri saptanan M.M. ile K.B. isimli iki kişinin iki bisikleti sürerek çaldıklarını ve olay yerinden ayrıldıklarını tespit etti. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; iki suç ortağını İstasyon Mahallesi'nde gözaltına aldı. "Bisiklet ve Elektrikli Bisiklet Hırsızlığı" suçundan adliyeye sevk edilen iki suç ortağı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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