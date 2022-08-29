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OTOMATİK OYNAT
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Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro hattında arıza | Video 29.08.2022 | 15:05
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Bisiklet hırsızlarını bu görüntüden yakaladılar | Video 29.08.2022 | 14:24
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Polisler gelince üst kata saklandı, suçüstü yakalandı | Video 29.08.2022 | 14:24
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Nefes borusuna şeker kaçan çocuk böyle kurtarıldı | Video 29.08.2022 | 14:00
02:07
Dikkatsiz sürücünün neden olduğu feci kaza kamerada | Video 29.08.2022 | 13:29
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06:56
Arin Gölü’nde flamingoların görsel şöleni | Video 29.08.2022 | 13:29
02:20
Çevredekilere dehşeti yaşattılar: Silivri'de silahlı kavga kamerada | Video 29.08.2022 | 13:29
01:25
SON DAKİKA! Şarkıcı Gülşen tahliye edildi | Video 29.08.2022 | 13:25
06:35
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Baharat ambalajlarında 10 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 29.08.2022 | 12:53
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Fatih’te sahte belge düzenleyen şebekeye operasyon | Video 29.08.2022 | 12:41
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Çevredekilere dehşeti yaşattılar: Silivri'de silahlı kavga kamerada | Video 29.08.2022 | 11:00
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Sahte evraklarla vurguna 4 gözaltı… Ödeme alıp dolandırdılar | Video 29.08.2022 | 11:19
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Dikkatsiz sürücünün neden olduğu feci kaza kamerada | Video 29.08.2022 | 11:12
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Van'da göçmen kaçakçılığına 6 tutuklama | Video 29.08.2022 | 11:14
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir siteden iki bisiklet çalan iki kişiyi yakaladı. Hırsızlar tutuklandı.