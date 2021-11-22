Video Yaşam Bisiklet ile ticari araç altında kalan iki arkadaşın son görüntüleri ortaya çıktı | Video
Bisiklet ile ticari araç altında kalan iki arkadaşın son görüntüleri ortaya çıktı | Video

Bisiklet ile ticari araç altında kalan iki arkadaşın son görüntüleri ortaya çıktı | Video

22.11.2021 | 13:21

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Antalya'nın Alanya ilçesinde arkalarından gelen ticari aracın çarpması sonucu yaşanan kazada hayatını kaybeden iki arkadaşın bisikletli yolculuklarının ölmeden önceki son görüntüleri yürekleri burktu. İki arkadaşın sabah çıktıkları yolculukta çekip sosyal medyada paylaştıkları videolarda oldukça neşeli oldukları görüldü. Bisiklet tutkunu arkadaşlar, bu örüntülerden saatler sonra trafik kazasında hayatını kaybetti.

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Kaza bugün saat 20.30 sıralarında Alanya ilçesine bağlı İncekum mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat'tan Alanya istikametine gitmekte olan O.G. idaresindeki ticari araç, aynı yönde bisikletleriyle yan yana giden Faruk Tufan Tutar ve Yunus Er'e çarpıp metrelerce sürükledi. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan ticari araç yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede bisikletleri kullanan Faruk Tufan Tutar ve Yunus Er'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazaya karışan aracın sürücüsünün ise olay yerinden aracı bırakıp kaçtığı belirlendi. Kazanın ardından bölgede çalışma başlatan jandarma ekipleri, araç sürücüsünü deniz kenarında buldu. Sürücünün korktuğu için olay yerinden kaçtığını söylediği öğrenildi. İsmi açıklanmayan sürücü gözaltına alındı.

Yunus Er ve Faruk Tufan Tutar'ın sabah saatlerinde bisikletleriyle gittikleri Manavgat ilçesinden dönmek için yine bisikletleriyle yola çıktığı öğrenildi.Bisiklet tutkunu iki arkadaş, gün boyu yaptıkları yolculuğu ise sosyal medyalarından paylaştı. Gece gelen kaza haberiyle yapılan paylaşımlar başsağlığı mesajı yorumlarına döndü.

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