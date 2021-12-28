Video Yaşam Bisiklet kilitli olunca ayakkabıları çaldılar | Video
Bisiklet kilitli olunca ayakkabıları çaldılar | Video

Bisiklet kilitli olunca ayakkabıları çaldılar | Video

28.12.2021 | 14:52

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Denizli'de 2 hırsızın bir apartmana girerek kapı önünde bulunan ayakkabıları çaldıktan sonra kilitli olan bisikletleri kontrol etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

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