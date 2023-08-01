Bisiklet sporcusu Doğanay Güzelgün’ü hayattan koparan kaza kamerada | Video

Kadıköy Bostancı sahil yolunda polis çevirmesinden kaçan alkollü ve uyuşturucu madde etkisindeki Temel Ünlü’nün, bisiklet sporcusu Doğanay Güzelgün’e çarparak ölümüne sebep olan kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde çarpmanın etkisiyle Doğanay Güzelgün’ün yola savrulduğu ve sürücü Temel Ünlü’nün olay yerinden kaçtığı görülüyor.