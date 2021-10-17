Video Yaşam Bisiklet süren çocuğa araba böyle çarptı | Video
Bisiklet süren çocuğa araba böyle çarptı | Video

Bisiklet süren çocuğa araba böyle çarptı | Video

17.10.2021 | 15:43

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bisiklet süren çocuğa araba böyle çarptı | Video 00:32
Bisiklet süren çocuğa araba böyle çarptı | Video 17.10.2021 | 15:43
Çaldıkları otomobili internet üzerinden satmaya çalışırken yakayı ele verdiler 03:13
Çaldıkları otomobili internet üzerinden satmaya çalışırken yakayı ele verdiler 17.10.2021 | 15:18
Erkek arkadaşıyla tartışan alkollü kadın Manavgat Şelalesi’nden aşağıya atladı 04:46
Erkek arkadaşıyla tartışan alkollü kadın Manavgat Şelalesi’nden aşağıya atladı 17.10.2021 | 15:19
Antalya’da denizde can pazarı! Boğulma tehlikesi geçiren adamın yardımına son anda yetiştiler | Video 04:19
Antalya’da denizde can pazarı! Boğulma tehlikesi geçiren adamın yardımına son anda yetiştiler | Video 17.10.2021 | 14:54
Beşiktaş’ta kayganlaşan yolda 4 araç birbirine girdi | Video 03:18
Beşiktaş’ta kayganlaşan yolda 4 araç birbirine girdi | Video 17.10.2021 | 14:54
Marmaris’te asırlık çınar fırtınadan zarar gördü | Video 00:47
Marmaris’te asırlık çınar fırtınadan zarar gördü | Video 17.10.2021 | 15:08
Genç müzik öğretmeni, trafik kazasında hayatını kaybetti 02:44
Genç müzik öğretmeni, trafik kazasında hayatını kaybetti 17.10.2021 | 14:38
Otobüs kazasında ölen 2 kadın son yolculuklarına uğurlandı 04:52
Otobüs kazasında ölen 2 kadın son yolculuklarına uğurlandı 17.10.2021 | 14:27
Silifke’de çalılık alanda çıkan yangın ormana sıçradı | Video 02:25
Silifke’de çalılık alanda çıkan yangın ormana sıçradı | Video 17.10.2021 | 14:23
Nusaybin’de evin avlusuna giren hırsız güvenlik kameralarına böyle yansıdı | Video 02:07
Nusaybin'de evin avlusuna giren hırsız güvenlik kameralarına böyle yansıdı | Video 17.10.2021 | 14:23
Fethiye’de halde çıkan yangın büyümeden söndürüldü | Video 00:11
Fethiye’de halde çıkan yangın büyümeden söndürüldü | Video 17.10.2021 | 14:16
Bitlis’te korkutan hortum kamerada! 00:47
Bitlis'te korkutan hortum kamerada! 17.10.2021 | 14:18
Kilis’te kandillerin vazgeçilmez kurabiyesi 02:41
Kilis’te kandillerin vazgeçilmez kurabiyesi 17.10.2021 | 14:07
Zeytinburnu’nda uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama 00:49
Zeytinburnu’nda uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama 17.10.2021 | 13:50
Terliklerini almak isterken göle düşmüştü... 14 yaşındaki Meryem’in cansız bedenine ulaşıldı 01:33
Terliklerini almak isterken göle düşmüştü... 14 yaşındaki Meryem'in cansız bedenine ulaşıldı 17.10.2021 | 13:35
Tavşanlı’da trafik kazası: 3 yaralı 01:06
Tavşanlı'da trafik kazası: 3 yaralı 17.10.2021 | 13:32
Beyoğlu’nda kaldırımda yürüyen turistler kazadan saniyelerle kurtuldu | Video 02:18
Beyoğlu'nda kaldırımda yürüyen turistler kazadan saniyelerle kurtuldu | Video 17.10.2021 | 13:23
Taksici, tartıştığı sürücünün yolunu kesti; otomobilin camını yumrukladı, küfürler yağdırdı | Video 01:30
Taksici, tartıştığı sürücünün yolunu kesti; otomobilin camını yumrukladı, küfürler yağdırdı | Video 17.10.2021 | 13:23
İstanbul’da akılalmaz görüntü: Okulun çatısında güvenlik önlemi olmadan kiremit taşıdılar | Video 06:58
İstanbul’da akılalmaz görüntü: Okulun çatısında güvenlik önlemi olmadan kiremit taşıdılar | Video 17.10.2021 | 12:41
İstanbul’da eski nişanlı dehşeti: Önce tehdit etti sonra benzin döküp motosikletini böyle yaktı | Video 05:35
İstanbul’da eski nişanlı dehşeti: Önce tehdit etti sonra benzin döküp motosikletini böyle yaktı | Video 17.10.2021 | 12:40

Elazığ’da bisiklet süren çocuğa otomobil çarptı. Kaza anının güvenlik kameralarına yansıdığı olayda, hemşire olan sürücü araçtan inerek müdahale etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay dün öğlen saatlerinde merkeze bağlı Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, bir anda yola çıkan bisikletli çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisi ile çocuk bisikletten düştü. Hemşire olduğu öğrenilen araç sürücüsü olay yerinde küçük çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Çocuğun ailesinin isteği ile çocuğun hastaneye götürülmediği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA