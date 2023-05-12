Bisiklet süren çocuğa otomobil çarptı: 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 12.05.2023 | 09:24 Bayburt'ta bisiklet süren çocuğa otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Zahit Mahallesi sahil yolu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, T.F. idaresindeki otomobil, önüne çıkan 3 yaşındaki S.U.D. isimli çocuğa çarptı. Anne ve babası aile hekimi olduğu öğrenilen S.U.D. isimli çocuk, kazada ağır yaralandı. Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.U.D. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Sürücü gözaltına alınırken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.