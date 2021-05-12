Bisikletin çalınma anı kamerada | Video

Bursa'da market önündeki bisikletin çalınma anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, dün İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi Osmanbey Caddesi'nde meydana geldi. Markete gelen müşteri, bisikletini iş yerinin önüne bırakıp, içeri girdi. Bu sırada kimliği belirsiz şüpheli, bisikleti alarak, uzaklaştı. Bisikletin çalındığının fark edilmesi üzerine iş yerinin güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Polis, çalınan bisikleti bulmak için çalışma başlattı.