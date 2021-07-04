Video Yaşam Bisikletini nakliye arabasına çevirdi, ölüme davetiye çıkardı | Video

Bisikletini nakliye arabasına çevirdi, ölüme davetiye çıkardı | Video

Bisikletini nakliye arabasına çevirdi, ölüme davetiye çıkardı | Video
04.07.2021 | 10:18

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Antalya’da bir kişinin, bisikletine yüklediği hurda malzemelerle ilerleyişi şaşkınlığa neden oldu. Bisikletine, hurda merdiven, demir kapı ve uzunlukları 3 metreye kadar varan demir yükleyen bisiklet sürücüsü, adeta ölüme davetiye çıkardı.

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Görenlerde şaşkınlık oluşturan olay, Kepez İlçesi D-400 Karayolu'nda kayda geçti. Bir hurdacı sokaklardan topladığı hurda merdiveni, demir kapıyı ve yaklaşık 3 metre uzunluğunda bulunan demirleri bisikletine yükledi. Şahıs binlerce araç sürücüsü tarafından kullanılan yolda tehlikeli bir şekilde seyir ederek, adeta ölüme davetiye çıkardı. Şahıs daha sonra yan yola girerek izini kaybettirdi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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