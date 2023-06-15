Bisikletiyle karşıya geçerken otomobil çarptı! O anlar kamerada | Video 15.06.2023 | 16:41 OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Hafız Erdemir (64), otomobil çarpması sonucu yaralandı. Erdemir, hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 12.00 sıralarında Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi Kamil Kara Bulvarı Kadirli Belediyesi önünde meydana geldi. Hafız Erdemir, bisikletiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Yaya geçidinden ilerleyen Erdemir'e sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje düşen Erdemir'e vatandaşlar şemsiye tutup güneşten koruyarak ambulansın gelmesini bekledi. Ağır yaralanan Erdemir, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Erdemir'in tedavisi sürerken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.