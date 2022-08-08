Bisikletle gelip bisiklet çaldılar... O anlar kamerada | Video

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Sivas’ta bisikletle gelip bisiklet çalan şahıslar kameralara yansıdı.
"GECE SAATLERİNDE KİLİDİ KIRIP ÇALMIŞLAR"
Bisikletin sahibi Alperen Şevket, "Bisikleti apartman girişinde bulunan merdiven koruma demirlerine kilitledim. Gece 12 civarı balkona çıktım buradaydı, gece 02.30 da bisikleti çalımsılar. Ben bisikletimin çalındığını öğleden sonra fark ettim, kilit yerde duruyordu. Daha sonrasında burada bulunan güvenlik kameralarına baktım. Gece saatlerinde kilidi kırıp çalmışlar. Bisikleti babam almıştı bana ve bir senedir kullanıyordum" dedi.
"EMNİYET EKİPLERİNE BAŞVURDUK"
Bulundukları bölgede bur tarz hırsızlıkların sürekli olduğunu belirten Uğurcan Erol, " Yiyenimin bisikletinin çalındığını öğrendim. Kamera kayıtlarından baktığımızda 3 kişi gece saatlerinde bisikleti çalıp götürüyorlar. Daha önceden gelip burayı denetliyorlar daha sonrasında 3 kişi gelip zinciri kırıp kaçırıyorlar. Emniyet ekiplerine başvurduk, araştırmaları devam ediyor. Bizim başımıza ilk defa geldi ama bu bölgede bisiklet hırsızlarının olduğunu duyuyoruz. Yetkililerden biran önce bulunmasını istiyoruz" dedi.