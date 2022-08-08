Video Yaşam Bisikletle gelip bisiklet çaldılar... O anlar kamerada | Video
Bisikletle gelip bisiklet çaldılar... O anlar kamerada | Video

Bisikletle gelip bisiklet çaldılar... O anlar kamerada | Video

08.08.2022 | 10:40

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Küçükçekmece’de dehşet! İnternetten tanıştığı kızla görüşmeye gitti, pitbull kulağını kopardı | Video 05:34
Küçükçekmece'de dehşet! İnternetten tanıştığı kızla görüşmeye gitti, pitbull kulağını kopardı | Video 08.08.2022 | 12:10
Çorum’da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada | Video 01:01
Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada | Video 08.08.2022 | 12:01
Kartal’da 4 katlı binadaki yangında 4 kişi dumandan etkilendi | Video 00:03
Kartal’da 4 katlı binadaki yangında 4 kişi dumandan etkilendi | Video 08.08.2022 | 12:02
Rezidans dairelerini soyan hırsızlar yakalandı | Video 00:24
Rezidans dairelerini soyan hırsızlar yakalandı | Video 08.08.2022 | 12:01
Tarsus’ta cinayet zanlısı düzenlenen operasyonla yakalandı | Video 01:06
Tarsus'ta cinayet zanlısı düzenlenen operasyonla yakalandı | Video 08.08.2022 | 11:44
Otoparka girip hayalet ekranları çaldılar! Polis ikisini de yakaladı | Video 00:18
Otoparka girip hayalet ekranları çaldılar! Polis ikisini de yakaladı | Video 08.08.2022 | 11:56
Kanlar içinde girdiği aparmandaki dairelerin zillerine basıp beni kurtarın diye bağırdı | Video 02:00
Kanlar içinde girdiği aparmandaki dairelerin zillerine basıp "beni kurtarın" diye bağırdı | Video 08.08.2022 | 11:42
Anne ve bebeğinin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada | Video 01:22
Anne ve bebeğinin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada | Video 08.08.2022 | 11:18
Ağrı’da iki aracın karıştığı kazada şoförler yaralandı | Video 02:02
Ağrı'da iki aracın karıştığı kazada şoförler yaralandı | Video 08.08.2022 | 10:56
Gaziantep’te uyuşturucu tacirlerine darbe: 28 tutuklama | Video 01:46
Gaziantep’te uyuşturucu tacirlerine darbe: 28 tutuklama | Video 08.08.2022 | 10:40
Duymayınca doktora gitti, ameliyatta kulağından çıkanlar şoke etti | Video 07:14
Duymayınca doktora gitti, ameliyatta kulağından çıkanlar şoke etti | Video 08.08.2022 | 10:00
Bisikletle gelip bisiklet çaldılar... O anlar kamerada | Video 02:52
Bisikletle gelip bisiklet çaldılar... O anlar kamerada | Video 08.08.2022 | 10:40
Adana’da bin 40 litre sahte içki ele geçirildi | Video 00:59
Adana’da bin 40 litre sahte içki ele geçirildi | Video 08.08.2022 | 10:27
Arnavutköy’de uyarılara uymayarak denize giren gençlerle cankurtaranlar arasında kavga çıktı | Video 05:13
Arnavutköy'de uyarılara uymayarak denize giren gençlerle cankurtaranlar arasında kavga çıktı | Video 08.08.2022 | 09:51
Fatih’te evde beslenen Pitbull köpekleri kedileri böyle öldürdü | Video 06:23
Fatih’te evde beslenen Pitbull köpekleri kedileri böyle öldürdü | Video 08.08.2022 | 09:47
Arnavutköy’de otomobil takla attı: 1 yaralı | Video 04:40
Arnavutköy’de otomobil takla attı: 1 yaralı | Video 08.08.2022 | 09:55
Bursa’da ters şeritte giden sürücü ölüme davetiye çıkardı | Video 00:24
Bursa'da ters şeritte giden sürücü ölüme davetiye çıkardı | Video 08.08.2022 | 09:57
Adıyaman Küçük Sanayi Sitesinde korkutan yangın | Video 03:54
Adıyaman Küçük Sanayi Sitesinde korkutan yangın | Video 08.08.2022 | 08:55
İstanbul’da yasa dışı kumar operasyonu | Video 00:26
İstanbul'da yasa dışı kumar operasyonu | Video 08.08.2022 | 09:46
Tuzla’da motosikletlinin üzerine süren servis şoförü kamerada | Video 03:50
Tuzla'da motosikletlinin üzerine süren servis şoförü kamerada | Video 08.08.2022 | 09:25

Sivas’ta bisikletle gelip bisiklet çalan şahıslar kameralara yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay geçtiğimiz günlerde Kümbet Mahallesi Buhara Caddesi üzerinde gece saatlerinde yaşandı. Bisikletle gelen 3 şüpheli apartman girişinde merdiven korkulara kilitli halde bulunan bisikletin kilidini kırarak çaldılar. Hırsızlık olayı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri, 18 yaşından küçük olduğu tahmin edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"GECE SAATLERİNDE KİLİDİ KIRIP ÇALMIŞLAR"
Bisikletin sahibi Alperen Şevket, "Bisikleti apartman girişinde bulunan merdiven koruma demirlerine kilitledim. Gece 12 civarı balkona çıktım buradaydı, gece 02.30 da bisikleti çalımsılar. Ben bisikletimin çalındığını öğleden sonra fark ettim, kilit yerde duruyordu. Daha sonrasında burada bulunan güvenlik kameralarına baktım. Gece saatlerinde kilidi kırıp çalmışlar. Bisikleti babam almıştı bana ve bir senedir kullanıyordum" dedi.

"EMNİYET EKİPLERİNE BAŞVURDUK"
Bulundukları bölgede bur tarz hırsızlıkların sürekli olduğunu belirten Uğurcan Erol, " Yiyenimin bisikletinin çalındığını öğrendim. Kamera kayıtlarından baktığımızda 3 kişi gece saatlerinde bisikleti çalıp götürüyorlar. Daha önceden gelip burayı denetliyorlar daha sonrasında 3 kişi gelip zinciri kırıp kaçırıyorlar. Emniyet ekiplerine başvurduk, araştırmaları devam ediyor. Bizim başımıza ilk defa geldi ama bu bölgede bisiklet hırsızlarının olduğunu duyuyoruz. Yetkililerden biran önce bulunmasını istiyoruz" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA