Video Yaşam Bisikletle seyir halindeyken otomobil çarptı, karşı şeride uçarak ağır yaralandı | Video

Bisikletle seyir halindeyken otomobil çarptı, karşı şeride uçarak ağır yaralandı | Video

Bisikletle seyir halindeyken otomobil çarptı, karşı şeride uçarak ağır yaralandı | Video
11.07.2021 | 08:44

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Bisikletle seyir halindeyken otomobil çarptı, karşı şeride uçarak ağır yaralandı | Video 00:36
Bisikletle seyir halindeyken otomobil çarptı, karşı şeride uçarak ağır yaralandı | Video 11.07.2021 | 08:44
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Bursa’da akşam saatlerinde otomobil ile bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle bisiklet sürücüsü karşı şeride uçarak ağır yaralandı.

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Kaza Bursa'da akşam saatlerinde otosansit mevkinde meydana geldi. Otomobil ile bisikletin çarpışmasını gören vatandaşlar Polis ve Sağlık ekiplerine bilgi verdi. Bisiklet sürücüsün kazanın şiddetiyle karşı şeride uçarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bisiklet sürücüsüne olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Yüksek ihtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bisiklet sürücüsünün de ağır yaralandığı öğrenildi. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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