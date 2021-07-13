Bisikletleri böyle çaldılar! Metruk binada yakalandılar
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İstanbul’da 9 bisiklet çalan ve çaldıkları bisikletleri satan iki şüpheli metruk bir binada yakalandı. Şüphelilerin bisikletleri çaldıkları anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.
İstanbul Maltepe'de meydana gelen 9 ayrı "Bisiklet Hırsızlığı" konusunu gerçekleştirdikleri tespit edilen Türkmenistan uyruklu A.D. (54) ve G.J. (54) isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Küçük Yalı Bağdat Caddesi'nde bulunan metruk bir bina içerisinde gözaltına alınan şüphelilerin yakalandığı yer çevresinde yapılan aramalarda 3,60 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin bisikletleri çaldıkları anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.