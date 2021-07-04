Video Yaşam Bisikletli çocuğa çarpmamak için manevra yapan sürücü 3 araca çarpıp takla attı | Video

Bisikletli çocuğa çarpmamak için manevra yapan sürücü 3 araca çarpıp takla attı | Video

Bisikletli çocuğa çarpmamak için manevra yapan sürücü 3 araca çarpıp takla attı | Video
04.07.2021 | 09:55

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Toros Dağları'nın kekiği her derde deva 06:53
Toros Dağları'nın kekiği her derde deva 04.07.2021 | 10:40
Antalya sıcağına dayanamayan ebabil kuşuna vatandaş sahip çıktı 02:07
Antalya sıcağına dayanamayan ebabil kuşuna vatandaş sahip çıktı 04.07.2021 | 10:40
Polis baskınından kaçmak için 2. kattan böyle atladılar 00:22
Polis baskınından kaçmak için 2. kattan böyle atladılar 04.07.2021 | 10:42
Üsküdar'da kablo hırsızına mahalle sakininden dayak kamerada | Video 01:07
Üsküdar'da kablo hırsızına mahalle sakininden dayak kamerada | Video 04.07.2021 | 10:18
Bisikletini nakliye arabasına çevirdi, ölüme davetiye çıkardı | Video 00:53
Bisikletini nakliye arabasına çevirdi, ölüme davetiye çıkardı | Video 04.07.2021 | 10:18
Çift başlı doğan kuzu, 10 dakika yaşayabildi | Video 00:50
Çift başlı doğan kuzu, 10 dakika yaşayabildi | Video 04.07.2021 | 10:18
Bisikletli çocuğa çarpmamak için manevra yapan sürücü 3 araca çarpıp takla attı | Video 04:16
Bisikletli çocuğa çarpmamak için manevra yapan sürücü 3 araca çarpıp takla attı | Video 04.07.2021 | 09:55
Afyonkarahisar’ın küçük saklı cenneti ‘İnli Balıklı Gölü’ böyle görüntülendi | Video 02:41
Afyonkarahisar’ın küçük saklı cenneti ‘İnli Balıklı Gölü’ böyle görüntülendi | Video 04.07.2021 | 09:55
Polise saldıran alkollü sürücüye biber gazlı müdahale | Video 00:49
Polise saldıran alkollü sürücüye biber gazlı müdahale | Video 04.07.2021 | 09:52
Türk kovboy kaçan kurbanı böyle yakalamaya çalıştı 00:13
Türk kovboy kaçan kurbanı böyle yakalamaya çalıştı 04.07.2021 | 09:42
Metroda maske kavgası kamerada | Video 01:15
Metroda maske kavgası kamerada | Video 04.07.2021 | 09:42
Boğalar kasaya sığmayınca ortalık karıştı | Video 00:48
Boğalar kasaya sığmayınca ortalık karıştı | Video 04.07.2021 | 09:42
Amasya'da dolu felaketinde seralar ve çatılar delik deşik oldu | Video 05:42
Amasya'da dolu felaketinde seralar ve çatılar delik deşik oldu | Video 04.07.2021 | 09:28
Araçtan havaya ateş açtı! Silahlarla suçüstü yakalandı | Video 00:46
Araçtan havaya ateş açtı! Silahlarla suçüstü yakalandı | Video 04.07.2021 | 09:41
Uluslararası göçmen kaçakçılarına darbe. ABD ve Kanada’ya böyle giriş yapmışlar | Video 00:50
Uluslararası göçmen kaçakçılarına darbe. ABD ve Kanada’ya böyle giriş yapmışlar | Video 04.07.2021 | 09:30
Ünlü şarkıcı Irmak Arıcı Marmaris konserine çıkmadı, hayranları isyan etti | Video 03:47
Ünlü şarkıcı Irmak Arıcı Marmaris konserine çıkmadı, hayranları isyan etti | Video 04.07.2021 | 08:47
İzmir’deki korkunç cinayetin zanlısı yakalandı | Video 01:51
İzmir’deki korkunç cinayetin zanlısı yakalandı | Video 04.07.2021 | 08:47
İzmir’de göğsünden bıçaklanan kişi ağır yaralandı | Video 01:14
İzmir’de göğsünden bıçaklanan kişi ağır yaralandı | Video 04.07.2021 | 08:47
‘Kim Milyoner Olmak İster’den elenen yarışmacının verdiği tepki geceye damga vurdu! | Video 01:32
‘Kim Milyoner Olmak İster’den elenen yarışmacının verdiği tepki geceye damga vurdu! | Video 04.07.2021 | 01:05
Son dakika: Ataköy'de ağaçlık alanda yangın | Video 03:29
Son dakika: Ataköy'de ağaçlık alanda yangın | Video 03.07.2021 | 22:51

Sancaktepe'de bir otomobil sürücüsü yoldan geçen bisikletli gence çarpmamak için manevra yaparken kontrolünü kaybetti. Refüje çıkan araç karşı şeride geçerek 3 araca çarptıktan sonra takla atıp yan yattı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Sancaktepe ilçesi Yenidoğan Barbaros bulvarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Ayşe Kayıkçı yönetimindeki araç, Barbaros Bulvarından karşıya geçtiği sırada bisikletli genç önüne atladı. Bisikletli gence vurmamak için manevra yapan Ayşe Kayıkçı kontrolündeki araç orta refüje çıkarak takla attı. Ters şeride geçen araç, 3 araca çarptıktan sonra yan yattı. Takla atan otomobilde bulunan Ayşe Kayıkçı ve yanındaki şahıs hafif yaralandı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri ilk müdahaleleri gerçekleştirirken, polis bölgede güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye, araçta sıkışan Ayşe Kayıkçı ve yanındaki şahsı sıkıştıkları yerden müdahale ederek kurtardı. Sağlık ekipleri yaralı vatandaşlara ayakta ilk müdahaleyi yaparak olay yerinden ayrıldı.

Dükkanının önünde olan kazaya tanık olan esnaf İlker Çolak, "Araba karşı sokaktan gelerek ışıklardan döndü. Dönerken önüne bisikletli bir çocuk atlıyor. Sürücü, bisikletli çocuğa vurmamak için manevra yaptı ve kaldırıma çıktı. Karşı şeritteki araçlara vurarak durdu. Ambulans geldi hemen ilgilendiler. Araç öyle ters kaldı. Yaralıları içinden çıkardılar sonra olay bitti. Yaralılar ayakta tedavi gördü." dedi.

Bisikletli gence çarpmamak için kaza yapan sürücü Ayşe Kayıkçı, "Önüme bisiklet çıktı o yüzden kaza yaptım. Çocuğa çarpmayayım diye birden direksiyonu çevirdim. Öyle oldu yani. Bizde bir yaralanma yok." şeklinde konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA