Video Yaşam Bisikletli gençlerin otoyoldaki tehlikeli yolculuğu pes dedirtti | Video
Bisikletli gençlerin otoyoldaki tehlikeli yolculuğu pes dedirtti | Video

Bisikletli gençlerin otoyoldaki tehlikeli yolculuğu pes dedirtti | Video

16.01.2022 | 14:43

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Gaziantep'te bir grup bisikletli gencin, trafik yoğunluğuyla bilinen tarihi İpekyolu'nda bisiklet koltuğuna uzanarak araçlar arasında yaptığı tehlikeli yolcuk bu kadar olmaz dedirtti. O anlar ise araçlarıyla yoldan geçen vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi.

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