Bisikletli gençlerin otoyoldaki tehlikeli yolculuğu pes dedirtti | Video

Gaziantep'te bir grup bisikletli gencin, trafik yoğunluğuyla bilinen tarihi İpekyolu'nda bisiklet koltuğuna uzanarak araçlar arasında yaptığı tehlikeli yolcuk bu kadar olmaz dedirtti. O anlar ise araçlarıyla yoldan geçen vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi.