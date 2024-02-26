Video Yaşam Bisikletli hırsız düşe kalka 3. kattaki montu çalıp kaçtı | Video
Bisikletli hırsız düşe kalka 3. kattaki montu çalıp kaçtı | Video

Bisikletli hırsız düşe kalka 3. kattaki montu çalıp kaçtı | Video

26.02.2024 | 09:52

Bursa'da bir şüpheli bisikletiyle ilerlerken, 3. katta asılı montu görünce frene bastı. Servis aracının üzerine tırmanan şüpheli balkondaki montu alıp aşağı atladı. Düşe kalka bisiklete binen şüpheli olay yerinden kaçarken, görüntüyü gören vatandaş gözlerine inanamadı.

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Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Ara sokaklarda bisikletiyle ilerleyen bir şüpheli, başını yukarı çevirdiğinde 3. katta balkona kuruması için asılan mont gördü. Bisikletten atlayan şüpheli, balkona erişmek için önce park halindeki servis aracının üzerine daha sonra da tırmanıp 3.kattaki balkona ulaştı. Servis aracından atlayan şüpheli bu kez de soluğu asfaltta aldı. Düşe kalka bisiklete binen kişi hızla olay yerinden kaçarken, görüntüleri izleyen vatandaş adeta şok yaşadı.

Şüpheliye anlam veremeyen vatandaş izlediği görüntüler üzerine, "Adam bisikletle gezerken, başını kaldırıyor. Balkonda mont görünce de bisikleti bırakıp, servis aracına tırmanıp montu çalıyor. Sonra aşağı atlıyor. İzlediğimde çok şaşırdım. Böyle bir harekete ne gerek vardı?" diye konuştu.

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