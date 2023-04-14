Bisikletli hırsız klima hortumlarını çaldı | Video
AVCILAR'da bisikletle geldiği bir işyerinin önünde gördüğü klima hortumlarını keserek çalan şüpheli kayıplara karıştı.
"8 - 10 BİN TL ZARARIMIZ OLDU"&NBSP;
İşyeri sahibi Caner Korkmaz, klima borusuyla ve kablolarının çalındığını sabah dükkanına geldiği sırada fark etti. Korkmaz, "Belediye kaldırım çalışması yapmaya başladı 2 ay önce. Buraları komple söktüler. Bizimde burada klima motorlarımız duruyordu. Motorları söktük biz komple ama, boruları sökemiyoruyz tabii. Tesisat komple içeri gidiyor çünkü. 2 aydır burada duruyordu. Kimseye de zararı yoktu. Biri gelmiş gece 03.00'te bisikletle, çok rahat bir şekilde. Sırt çantasından yan keskiyi çıkarıyor. Buradan ve alttan boruları kesiyor. Hurdaya verse 100 - 150 TL etmez ama bizim burada 8-10 bin TL'lik zararımız var. Çünkü bu borular kaynak olmuyor üzerine kaynak yapılamıyor. Hepsinin komple değişmesi lazım.8- 10 bin TL gibi bir maliyeti var bunun da. Bu zamanda bu kadar rahat gelip, kimsenin görmemesi, ki burası ana cadde Avcılar'ın en merkezi caddesi. Kimsenin görmemesi şaşırtıcı" dedi.
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