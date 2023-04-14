Video Yaşam Bisikletli hırsız klima hortumlarını çaldı | Video
Bisikletli hırsız klima hortumlarını çaldı | Video

Bisikletli hırsız klima hortumlarını çaldı | Video

14.04.2023 | 11:50

AVCILAR'da bisikletle geldiği bir işyerinin önünde gördüğü klima hortumlarını keserek çalan şüpheli kayıplara karıştı.

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Merkez Mahallesi'ndeki Namık Kemal Caddesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekibi tarafından kaldırım çalışması başlatıldı. Çalışmalar sürerken, kaldırımda bulunan bir işyerinin üç katında soğutmayı sağlayan motorlar söküldü, klima botuları ise, açıkta kaldı. Gece saat 03.00 sıralarında kimliği belirlenemeyen bir kişi, bisikletiyle geldiği sokakta, duvarda sarılı haldeki klima borusu ve kablolarını sırt çantasından çıkardığı yan keskiyle yerinden söktü. Birkaç dakika içerisinde boru ve kabloları kesen şüpheli, çaldığı malzemeyi çantasına koydu. Bu sırada binaya giren bir bina sakini ise, klimliği belirlenemeyen kişinin klima kablolarını kestiğini anlamadı.

"8 - 10 BİN TL ZARARIMIZ OLDU"&NBSP;
İşyeri sahibi Caner Korkmaz, klima borusuyla ve kablolarının çalındığını sabah dükkanına geldiği sırada fark etti. Korkmaz, "Belediye kaldırım çalışması yapmaya başladı 2 ay önce. Buraları komple söktüler. Bizimde burada klima motorlarımız duruyordu. Motorları söktük biz komple ama, boruları sökemiyoruyz tabii. Tesisat komple içeri gidiyor çünkü. 2 aydır burada duruyordu. Kimseye de zararı yoktu. Biri gelmiş gece 03.00'te bisikletle, çok rahat bir şekilde. Sırt çantasından yan keskiyi çıkarıyor. Buradan ve alttan boruları kesiyor. Hurdaya verse 100 - 150 TL etmez ama bizim burada 8-10 bin TL'lik zararımız var. Çünkü bu borular kaynak olmuyor üzerine kaynak yapılamıyor. Hepsinin komple değişmesi lazım.8- 10 bin TL gibi bir maliyeti var bunun da. Bu zamanda bu kadar rahat gelip, kimsenin görmemesi, ki burası ana cadde Avcılar'ın en merkezi caddesi. Kimsenin görmemesi şaşırtıcı" dedi.

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