Video Yaşam Bisikletli kapkaççı tutuklandı | Video

Bisikletli kapkaççı tutuklandı | Video

Bisikletli kapkaççı tutuklandı | Video
03.09.2021 | 09:57

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Adana’da yolda yürüyen kadının boynundaki altın kolyeyi kapkaç yöntemiyle çalan bisikletli zanlıyı iş yerlerine ait güvenlik kamera görüntüsü ele verdi.

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Adana'da 51 yaşındaki Leyla G.'nin boynundaki kolyeyi kapkaç yöntemiyle çaldığı ileri sürülen Mehmet Ali Ç. (19) çevrede bulunan güvenlik kameraları sayesinde yakalandı. Polis, şüphelinin aldığı kolyeyi sahibine teslim ederken şüpheli Mehmet Ali Ç., tutuklanarak cezaevine konuldu.

ARKASINDAN KOŞTU
Olay merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Leyla G.,'yi bir süre bisikletiyle takip eden Mehmet Ali Ç., kadının boynundaki altın kolyeyi kopararak alıp kaçtı. Çığlık atan Leyla G., kapkaççının arkasından koştu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

KOLYE SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
Polis, zanlıyı yakalamak için çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Mehmet Ali Ç.'nin kimliğini tespit eden ekipler zanlıyı çaldığı kolyeyle birlikte aynı mahallede gözaltına aldı. Altın kolye sahibine teslim edilirken emniyet götürülerek sorgulanan zanlı daha sonra sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

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