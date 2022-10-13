Bisikletli küçük çocuk ölümden saniyelerle kurtuldu... O anlar kamerada | Video

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Bursa'da sol şeritte seyrederken kontrolden çıkan otomobil dükkana girdi. Saniyeler önce dükkanın önünden geçen bisikletli çocuk ölümden kıl payı kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza sonrası konuşan şirket sahibi Önder Suvak, "Biz dükkanı yemeğe gitmek için kapatıp çıktı. Aradan yarım saat geçti telefon çaldı. Buradaki arkadaşlar 'dükkana otomobil girdi' diye aradılar. Hemen geldik. Sonra güvenlik kamerasını inceledik. Sol şeritte giden bir araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak, dükkana girmiş. Çok şükür o sırada saniyeler önce bisikletli bir çocuk buradan geçmiş. Allah korumuş resmen. Çok şükür, sürücü, çocuk ve biz kazayı yara almadan atlattık. Cana geleceğine mala gelsin. Dükkan bu hale geldi. Gelsin yapacak bir şey yok" dedi.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Sol şeritte ilerleyen bir otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce kaldırımı aşıyor ve daha sonra dükkanın camından içeri girerek durabiliyor. Kazadan 3 saniye önce ise otomobilin kayarak dükkana geldiği noktadan bisikletle bir çocuk geçiyor.