Video Yaşam Bisikletli sporcunun ölümüne neden olan sürücü her yerde aranıyor | Video
Bisikletli sporcunun ölümüne neden olan sürücü her yerde aranıyor | Video

Bisikletli sporcunun ölümüne neden olan sürücü her yerde aranıyor | Video

17.05.2022 | 16:46

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Denizli’de bisikletliyle karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada arkadaşının gözü önünde sporcunun ölümüne neden olan otomobil sürücüsü her yerde aranıyor.

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Kaza, Pamukkale ilçesi Yunusemre Mahallesinde meydana geldi. Edinile bilgilere göre; akşam saatlerinde Batuhan Dereli (16) ve arkadaşı bisikletlerini alarak gezmeye çıktı. Ana yoldan karşıya geçmeye çalışan Dereli, arkada bulunan arkadaşının gözleri önünde Süleyman Demirel Caddesi üzerinden Antalya istikametine doğru seyir halinde olan 34 AHS 903 plakalı otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya fırlayarak 100 metre ileriye savruldu. Feci kazada 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, plakasını düşüren sürücü ise kayıplara karıştı.

YÜZME SPORCUSU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Acı haberin ardından 16 yaşındaki gencin Pamukkale Su Sporları Kulübünde Yüzme sporcusu olduğu ortaya çıktı. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ise sosyal medya hesabından hayatını kaybeden genç için taziye mesajı yayımladı. Güvenlik güçleri sporcunun ölümüne neden olan sürücüyü bulmak için çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

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