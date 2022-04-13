Video Yaşam Bisikletli uyuşturucu satıcısı Jandarma'dan kaçamadı | Video
Bisikletli uyuşturucu satıcısı Jandarma'dan kaçamadı | Video

Bisikletli uyuşturucu satıcısı Jandarma'dan kaçamadı | Video

13.04.2022 | 09:00

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; yasadışı yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeleri bisikletle sevkiyata çıkaran yabancı uyruklu bir şüpheliyi düzenlediği operasyonla yakaladı. Şüphelinin uyuşturucu dağıtımında kullandığı bisikletinde arama yapan ekipler; bisiklet gidonuna ve borularına gizlenmiş vaziyette 10 paket bonzai, 8 adet ayrı ayrı paketlenmiş extasy hap ile bir miktar kokain ele geçirdi. Gözaltındaki şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; yabancı uyruklu bir şahsın, temin ettiği uyuşturucu maddeleri bisikletiyle piyasaya sürdüğü bilgisine ulaştı. Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde, şüphelinin Eyüpsultan'da bulunan bir evde kaldığı ve uyuşturucu maddeleri bisikleti ile dağıttığı belirlendi.

GİDONDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Evin çevresinde operasyon için bekleyen Jandarma ekipleri, şüpheliyi bisikletiyle dağıtıma çıktığı esnada kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin üstünde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Uyuşturucu maddelerin bisikletin içine gizlenmiş olabileceğinden şüphelenen ekipler, söz konusu bisikleti bağlantı yerlerinden sökmeye başladı. Bisikletin boruları arasına zulalanmış vaziyette 10 paket bonzai, 8 adet ayrı ayrı paketlenmiş extasy hap ile bir miktar kokain ele geçirdi.

Yakalanan şüpheli; ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi

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