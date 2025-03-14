Video Yaşam Bisikletli yaşlı adama tren çarptı! Yürekleri ağza getiren kaza güvenlik kamerasına yansıdı | Video
Bisikletli yaşlı adama tren çarptı! Yürekleri ağza getiren kaza güvenlik kamerasına yansıdı | Video

Bisikletli yaşlı adama tren çarptı! Yürekleri ağza getiren kaza güvenlik kamerasına yansıdı | Video

14.03.2025 | 08:13

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hemzemin geçitten bisikletiyle geçmek isterken trenin çarptığı yaşlı adamın sağlık durumu ciddiyetini korurken, kaza anlarına ilişkin kamera görüntüsü ortaya çıktı.

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Kaza, öğlen saat 13.10'da Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bisikleti ile hemzemin geçitten geçmek isteyen 70 yaşındaki Mehmet Ç. adlı yaşlı adama tren çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaşlı adam başını çarparak kafa travması geçirdi ve ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ise tedbiren hazır bekledi. Emniyet güçleri bir yandan yol üzerinde trafik güvenliğini sağlarken, diğer yandan da kazaya ilişkin inceleme gerçekleştirdi.

Yaşlı adamın kulaklarının duymamasından ötürü trenin sirenini de duymadığı öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde ise yaşlı adamın bisikletinin yanı sıra; işitme cihazı da bulundu.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, olay anları bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.

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