Bisikletli yaşlı adama tren çarptı! Yürekleri ağza getiren kaza güvenlik kamerasına yansıdı | Video
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hemzemin geçitten bisikletiyle geçmek isterken trenin çarptığı yaşlı adamın sağlık durumu ciddiyetini korurken, kaza anlarına ilişkin kamera görüntüsü ortaya çıktı.
İtfaiye ekipleri ise tedbiren hazır bekledi. Emniyet güçleri bir yandan yol üzerinde trafik güvenliğini sağlarken, diğer yandan da kazaya ilişkin inceleme gerçekleştirdi.
Yaşlı adamın kulaklarının duymamasından ötürü trenin sirenini de duymadığı öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde ise yaşlı adamın bisikletinin yanı sıra; işitme cihazı da bulundu.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, olay anları bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.
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