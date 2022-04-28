Bisikletliyle gezen çocuk otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video

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Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, arkadaşlarıyla bisiklet kullanan 9 yaşındaki Ender Kılıçaslan’ın araçla çarpışma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Yaralanan çocuk olay yerine çağırılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Aracın altında kalan çocuğun kaza anı, bir iş yerin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay yerinin yakınında esnaflık yapan Fatih Uludağ, "Olayda iki kişi bisiklet üzerinde yukarıdan geliyordu. Yavaşlaması gerektiğini söylemiştim. Ama görmediler beni de duymadılar galiba. Yoldan geçen vatandaşın aracının altında kaldı. İlk müdahaleyi ben yaptım. İnşallah durumu iyidir" diye konuştu.