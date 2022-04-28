Video Yaşam Bisikletliyle gezen çocuk otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video
Bisikletliyle gezen çocuk otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video

Bisikletliyle gezen çocuk otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video

28.04.2022 | 13:43

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Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, arkadaşlarıyla bisiklet kullanan 9 yaşındaki Ender Kılıçaslan’ın araçla çarpışma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, Üç Petrol bölge kavşak yönünden Konak Mahallesi'ne gitmek için yola giren Aytaç D. yönetimindeki 67 SN 834 plakalı araç, bisikletle araç yoluna çıkan 9 yaşındaki Ender Kılıçaslan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle arka lastiğin altında kalan çocuk, ağır yaralandı. Araç sürücüsü Aytaç D. aracını durdurup çocuğun yardımına koştu. Kazayı gören diğer vatandaşlar da sağlık ekiplerine haber verdi.

Yaralanan çocuk olay yerine çağırılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Aracın altında kalan çocuğun kaza anı, bir iş yerin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay yerinin yakınında esnaflık yapan Fatih Uludağ, "Olayda iki kişi bisiklet üzerinde yukarıdan geliyordu. Yavaşlaması gerektiğini söylemiştim. Ama görmediler beni de duymadılar galiba. Yoldan geçen vatandaşın aracının altında kaldı. İlk müdahaleyi ben yaptım. İnşallah durumu iyidir" diye konuştu.

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