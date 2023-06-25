Video Yaşam Bismil'de köpekleri sürükleyerek kamyonete yükleyen görevliler hakkında flaş gelişme | Video
Bismil'de köpekleri sürükleyerek kamyonete yükleyen görevliler hakkında flaş gelişme | Video

Bismil'de köpekleri sürükleyerek kamyonete yükleyen görevliler hakkında flaş gelişme | Video

25.06.2023 | 13:37

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, sokak köpeklerinin aparatla boyunlarından yakalanıp sürüklenerek kamyonete yüklenmesi tepki çekti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, belediyeden bir yönetici, şikayetleri üzerine bayram öncesi sokak köpeklerini toplayarak barınaklara götürdüklerini, bu şekilde taşıyanlar hakkında işlem başlatıldığnı söyledi.

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Bismil ilçesi Tekel Mahallesi'nde cuma günü sokak köpeklerini toplayan ekibin aparatla boynundan yakaladıkları köpeği, sürükleyerek 1,5 metre yüksekliğindeki kamyonet kasasına yüklemesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Köpeklerin kaçmamaları için iple bağlandıkları da gözlenirken, belediyeden bir yönetici, vatandaşların şikayetleri üzerine bayram öncesi sokak köpeklerini toplayarak barınaklara götürüldüğünü, bu şekilde taşıyanlar hakkında işlem başlattıklarını bildirdi.

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