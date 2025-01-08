Video Yaşam Bitlis'te 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video
Bitlis'te 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video

Bitlis'te 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video

08.01.2025 | 13:51

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 2 kilo 18 gram eroin yakalandı.

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Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 2 kilo 18 gram eroin ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan 3 şüpheli şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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