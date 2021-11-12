Bitlis’te 91 düzensiz göçmen yakalandı

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Bitlis'te jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 91 düzensiz göçmen yakalandı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca göçmen kaçakçılığı yapan şahısların takibi hakkında yürütülen faaliyetin aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bitlis-Baykan karayolu Tanrıyar Yol Kontrol Noktasında şok yol kontrol uygulamaları icra edilmiştir. Yapılan şok yol kontrol uygulamasında Türkiye plakalı bir kamyonun uygulama noktasına girmeyerek Diyarbakır istikametine doğru kaçtığı görülmüş ve yapılan takipte kamyonun Tanrıyar köyü Şehitlik mevkiinde yol ortasında park edilmiş şekilde olduğu, şoförün ise kaçtığı tespit edilmiştir. Kamyonun kasasında yapılan kontrolde, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 91 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalanmıştır. Bitlis Cumhuriyet Savcısının talimatıyla kaçan kamyon şoförünün yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Yakalanan 91 düzensiz göçmen ise işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Merkezine teslim edilecektir" denildi.