Bitlis'te Afganistan uyruklu 24 kaçak göçmen yakalandı: 2 organizatör tutuklandı
Bitlis’te yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 24 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklara organizatörlük yaptığı belirlenen 2 kişi tutuklandı.
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