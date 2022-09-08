Video Yaşam Bitlis'te Ay'ın bulutlar arasında geçişi hayranlık uyandırdı | Video
Bitlis'te Ay'ın bulutlar arasında geçişi hayranlık uyandırdı | Video

Bitlis'te Ay'ın bulutlar arasında geçişi hayranlık uyandırdı | Video

08.09.2022 | 00:35

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde görülen Ay'ın 'Şişkin Ay' evresi, gökyüzündeki bulutlar arasındaki geçişi hayranlık uyandırdı.

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