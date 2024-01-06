Bitlis’te çatıda biriken karlar şelale gibi caddeye aktı | Video
Bitlis’te 6 katlı binanın çatısında biriken kar kütlesi şelale gibi caddeye aktı. Saniye saniye görüntülenen olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:14
Bitlis’te çatıda biriken karlar şelale gibi caddeye aktı | Video 06.01.2024 | 09:29
00:54
Sit alanında kaçak kazı yapan 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı | Video 05.01.2024 | 16:51
03:32
Kadıköy’de servis minibüsünü kaçıran zanlı adliyeye sevk edildi | Video 05.01.2024 | 16:01
00:40
02:26
00:39
Batman’da terör örgütü DEAŞ’ın finans ağına darbe 05.01.2024 | 15:03
02:51
İSKİ’nin Ataköy tesislerinde erkek cesedi bulundu | Video 05.01.2024 | 15:03
02:47
Artvin'de heyelan! Dev kaya yola düştü | Video 05.01.2024 | 14:54
00:39
Batman’da terör örgütü DEAŞ’ın finans ağına darbe: 2 gözaltı | Video 05.01.2024 | 14:38
00:19
Aranan 450 şahıs jandarmanın çember operasyonuyla yakalandı | Video 05.01.2024 | 14:04
07:41
Kızılırmak Deltası'nda kuğularla görsel şölen | Video 05.01.2024 | 13:52
07:26
Baba ve kızının bıçaklanarak öldürüldüğü komşu kavgası kamerada | Video 05.01.2024 | 13:52
01:02
İzmir'de suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı | Video 05.01.2024 | 09:20
00:27
Kırşehir'de fuhuş operasyonunda 2'si kadın, 3 gözaltı | Video 05.01.2024 | 13:08
05:01
01:30
Dev kaya karayoluna düştü, felaket ucuz atlatıldı | Video 05.01.2024 | 12:40
03:52
"Çok para kazanma" vaadiyle dolandırıcılık: 140 bin dolar buhar oldu | Video 05.01.2024 | 12:40
04:00
Ümraniye'de taşlı, sopalı, yumruklu trafik kavgası kamerada | Video 05.01.2024 | 11:23
04:46
615 bin kişi Kapadokya’yı kuş bakışı izledi | Video 05.01.2024 | 12:40
00:53
Kedinin dron ile imtihanı böyle görüntülendi | Video 05.01.2024 | 12:40