Bitlis’te çatıda biriken karlar şelale gibi caddeye aktı | Video 06.01.2024 | 09:29 Bitlis’te 6 katlı binanın çatısında biriken kar kütlesi şelale gibi caddeye aktı. Saniye saniye görüntülenen olayda ölen ya da yaralanan olmadı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bitlis şehir merkezinde hayatı olumsuz yönde etkileyen kar yağışı, zaman zaman tehlikeli anların yaşanmasına da neden oluyor. Hüsrevpaşa Mahallesindeki 6 katlı bir binanın çatısında biriken karlar, bir anda şelale gibi caddeye aktı. Çatıdaki karların aşağı düşmesi sırasında etrafta kimsenin olmaması muhtemel bir kazayı önledi.