Bitlis’te donan göletlerin yüzeyinde halay çektiler | Video
Bitlis’te son günlerde etkili olmaya başlayan dondurucu soğuklar nedeniyle Güzeldere Mendereslerine yakın bölgede irili ufaklı göletler donarken, bazı vatandaşlar ise donan göletlerin yüzeyinde halay çekerek keyifli dakikalar yaşadı.
Donan göletlerin üzerinde halay çektiklerini söyleyen M. Ali Akarsu, "Sıcaklıkların düşmesinden sonra buradaki irili ufaklı göletler donmuş. Buradan geçerken buzlanmayı gördük. Üzerinde kaydık, halaylar çektik" dedi.
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