Video Yaşam Bitlis’te donan göletlerin yüzeyinde halay çektiler | Video
Bitlis’te donan göletlerin yüzeyinde halay çektiler | Video

Bitlis’te donan göletlerin yüzeyinde halay çektiler | Video

08.01.2024 | 09:59

Bitlis’te son günlerde etkili olmaya başlayan dondurucu soğuklar nedeniyle Güzeldere Mendereslerine yakın bölgede irili ufaklı göletler donarken, bazı vatandaşlar ise donan göletlerin yüzeyinde halay çekerek keyifli dakikalar yaşadı.

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Bitlis'te son günlerde etkili olan kar yağışı, artık yerini Sibirya soğuklarına bıraktı. Özellikle gece saatlerinde sıfırın altına düşen hava sıcaklığı, kentteki irili ufaklı göletlerin donmasına neden oldu. Soğuk havadan nasibini alan bölgelerden biri de Tatvan-Hizan ilçeleri arasında bulunan Güzeldere Mendereslerine yakın irili ufaklı göletler oldu. Gece saatlerinde sıcaklığın eksi 15 dereceye kadar düştüğü kentte, Tatvan ve Hizan ilçelerinin arasında kalan Güzeldere Mendereslerine yakın göletlerde donma meydana geldi. Donan göletlerin yüzeyinde yürüyüp kayan ve halay çeken vatandaşlar ise keyifli dakikalar yaşadı.

Donan göletlerin üzerinde halay çektiklerini söyleyen M. Ali Akarsu, "Sıcaklıkların düşmesinden sonra buradaki irili ufaklı göletler donmuş. Buradan geçerken buzlanmayı gördük. Üzerinde kaydık, halaylar çektik" dedi.
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