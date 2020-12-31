Video Yaşam Bitlis'te eksi 15 derecede kaplıca keyfi | Video

Bitlis'te eksi 15 derecede kaplıca keyfi | Video

Bitlis'te eksi 15 derecede kaplıca keyfi | Video
31.12.2020 | 09:58

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Bitlis’in Güroymak ilçesinde vatandaşlar, eksi 15 derecede kaplıca keyfi yapıyor.

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Birçok cilt rahatsızlığına iyi gelen Budaklı Kaplıcası, gerek il genelinde gerekse çevre illerden ziyaretçilerini ağırlıyor. Her gün yüzlerce vatandaş; romatizma, solunum, sinir sistemi, sindirim sistemi, böbrek, idrar yolları ve böbrek taşı ile metabolizma bozuklukları gibi hastalıklara iyi geldiği bilimsel olarak da tespit edilen kaplıca suyunda şifa arıyor.

Budaklı köyü yakınlarında bulunan üzeri açık kaplıca, yaz kış demeden Muş, Bitlis, Batman, Van ve diğer çevre illerden şifa arayan yüzlerce vatandaşın akınına uğruyor.

Havaların soğuk oluşuna aldırmayan vatandaşlar, kaplıcaya gelerek gerek hastalıkları için gerekse keyiflerince suya giriyor. Çevre illerden şifa bulmak için Budaklı Kaplıcasına gelen vatandaşlar, bir yandan suda şifa bulurken, diğer yandan da şifa arayan vatandaşları buraya davet ediyorlar.

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