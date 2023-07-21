Bitlis'te hortum kamerada | Video 21.07.2023 | 14:54 BİTLİS'te bir iplik fabrikasına ait inşaat alanında meydana gelen ve yaklaşık 1 dakika süren hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bitlis-Tatvan arasındaki Rahva bölgesinde yapımı süren iplik fabrikasının inşaat alanında öğle saatlerinde hortum oluştu. Yaklaşık 1 dakika süren hortum, kısa süreli paniğe neden oldu. Hortum nedeniyle herhangi bir hasar medyana gelmedi.O anlar, fabrika inşaatında çalışanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.