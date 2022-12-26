Bitlis’te kablo hırsızlığı yapan çeteye operasyon: 31 şüpheli yakalandı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 71 gözaltı | Video 26.12.2022 | 14:47
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01:57
Antalya'da korku dolu anlar: Yanan evlerini gözyaşlarıyla izlediler! | Video 26.12.2022 | 14:22
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Cadde ortasında kavga ettiği şahsı böyle öldürdü | Video 26.12.2022 | 11:06
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Hınca hınç dolu İETT otobüsüne binemedi, isyan etti | Video 26.12.2022 | 12:47
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Denizi kirleten gemiye 3 buçuk milyonluk ceza | Video 26.12.2022 | 12:47
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Sultangazi'de küçük çocuğa böyle hırsızlık yaptırdılar | Video 26.12.2022 | 11:06
01:21
70 yaşındaki İsmail dedenin karda kızak keyfi izleyenleri gülümsetti | Video 26.12.2022 | 12:47
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Kadıköy'de yer altı kablolarında patlama anı kamerada | Video 26.12.2022 | 12:10
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Erzurum buz kesti, hava sıcaklığı eksi 7’ye düştü | Video 26.12.2022 | 11:59
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Göz göre göre silahla bacağından vuruldu! O anlar kamerada | Video 26.12.2022 | 11:32
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Buz tutan Çıldır Gölü’ne yoğun ilgi | Video 26.12.2022 | 09:06
Bitlis'te toprak altındaki kabloları ve elektrik trafosu malzemelerini çalan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 31 kişi gözaltına alındı.