Video Yaşam Bitlis'te kaçak sigara ve av tüfeği ele geçirildi | Video

Bitlis'te kaçak sigara ve av tüfeği ele geçirildi | Video

Bitlis'te kaçak sigara ve av tüfeği ele geçirildi | Video
13.01.2021 | 13:49

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Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 170 paket gümrük kaçağı sigara ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

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Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Adilcevaz ilçesine bağlı Yolçatı ve Erikbağı köylerindeki 6 farklı adreste arama yaptığı belirtildi. Açıklamada, "Aramalar neticesinde; çeşitli markalarda 2 bin 170 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 80 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 9 adet av tüfeği fişeği, 1 adet arama dedektörü, 3 kilo 500 gram kıyılmış tütün, 76 paket tütün filtresi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelere Adilcevaz Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konulmuş, 3 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.

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