Bitlis’te tır dorsesinde 76 göçmen yakalandı | Video
Bitlis’te jandarma tarafından yapılan yol kontrollerinde bir tırın dorsesinde 76 düzensiz göçmen yakalandı.
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