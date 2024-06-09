Video Yaşam Bitlis'te toz bulutu ve fırtına hayatı durma noktasına getirdi | Video
Bitlis'te toz bulutu ve fırtına hayatı durma noktasına getirdi | Video

Bitlis'te toz bulutu ve fırtına hayatı durma noktasına getirdi | Video

09.06.2024 | 08:48

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde aniden oluşan toz bulutu ve fırtına korkuya neden oldu. Toz bulutu ve fırtınanın meydana geldiği bölgede göz gözü görmezken, vatandaşlar ise kendilerini kapalı mekanlara attı. Hayatı durma noktasına getiren toz bulutu ve fırtına, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

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