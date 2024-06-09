Bitlis'te toz bulutu ve fırtına hayatı durma noktasına getirdi | Video

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde aniden oluşan toz bulutu ve fırtına korkuya neden oldu. Toz bulutu ve fırtınanın meydana geldiği bölgede göz gözü görmezken, vatandaşlar ise kendilerini kapalı mekanlara attı. Hayatı durma noktasına getiren toz bulutu ve fırtına, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı.