Bitlis'te yolda oluşan buzlanmadan dolayı tır devrildi: 3 yaralı | Video
Bitlis'in Tatvan ilçesinde yolda oluşan buzlanmadan dolayı yem yüklü tır devrildi. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
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