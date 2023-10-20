Video Yaşam Bizans dönemine ait haç ve 2410 sikke ele geçirildi | Video
Bizans dönemine ait haç ve 2410 sikke ele geçirildi | Video

Bizans dönemine ait haç ve 2410 sikke ele geçirildi | Video

20.10.2023 | 08:49

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda Bizans dönemine ait haç figürü ve 2 bin 410 sikke ele geçirildi.

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Hatay'da polis ekipleri kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Reyhanlı ilçesinde polis ekiplerince bir ikamette yapılan aramada; 2 bin 410 adet Roma Helenistik ve Abbasi döneminden olduğu değerlendirilen sikke ve 1 adet Bizans dönemine ait olduğu düşünülen haç Figürü ele geçirildi.
Konuyla ilgili; R.A.F. isimli şahsa 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldı.
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